Специалисты киевской коммунальной городской больницы ветеринарной медицины призывают владельцев домашних животных сделать все возможное, чтобы обезопасить своих питомцев от наблюдения за новогодними фейерверками, которые могут испугать животное и привести к увечьям.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Каждый год во время новогодних праздников к нам обращаются десятки киевлян, любимцы которых стали жертвами таких опасных забав. Внезапные взрывы петард и фейерверков пугают животное, оно может убежать от хозяина или даже попасть под автомобиль", - рассказала и.о. директора больницы Наталья Мазур.

Специалисты отмечают, что подготовить животное к подобному стрессу невозможно - внезапного взрыва может испугаться даже дрессированная собака.

Пиротехника также может быть смертельно опасной и для птиц, которые из-за шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.

"Во время новогодних праздников выгуливайте домашнего питомца подальше от мест массовых развлечений. По возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше. Не отпускайте собаку с поводка. Даже если она испугалась взрыва - держите ее крепко, попробуйте обнять и успокоить. Заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие успокаивающие препараты подходят вашему питомцу", - советуют ветеринары.

Напомним, после вторжения РоSSии на восток Украины в 2014 году Киевский городской совет на три месяца запрещал запускать фейерверки в столице. Затем запрет неоднократно продлевали. В 2019 году Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца войны на Донбассе.

В прошлом году ГСЧС обнародовала статистику пострадавших из-за новогодних салютов. Так, в результате использования пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января произошел ряд пожаров в разных областях Украины, а также было зафиксировано несколько фактов травмирования граждан, в том числе детей.