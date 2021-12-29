Ветеринары призывают владельцев животных обезопасить их от наблюдения за фейерверками

Специалисты отмечают, что внезапного взрыва может испугаться даже дрессированная собака.

Ветеринары призывают владельцев животных обезопасить их от наблюдения за фейерверками
Фото: http://comments.ua/

Специалисты киевской коммунальной городской больницы ветеринарной медицины призывают владельцев домашних животных сделать все возможное, чтобы обезопасить своих питомцев от наблюдения за новогодними фейерверками, которые могут испугать животное и привести к увечьям.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Каждый год во время новогодних праздников к нам обращаются десятки киевлян, любимцы которых стали жертвами таких опасных забав. Внезапные взрывы петард и фейерверков пугают животное, оно может убежать от хозяина или даже попасть под автомобиль", - рассказала и.о. директора больницы Наталья Мазур.

Специалисты отмечают, что подготовить животное к подобному стрессу невозможно - внезапного взрыва может испугаться даже дрессированная собака.

Пиротехника также может быть смертельно опасной и для птиц, которые из-за шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.

"Во время новогодних праздников выгуливайте домашнего питомца подальше от мест массовых развлечений. По возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше. Не отпускайте собаку с поводка. Даже если она испугалась взрыва - держите ее крепко, попробуйте обнять и успокоить. Заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие успокаивающие препараты подходят вашему питомцу", - советуют ветеринары.

Напомним, после вторжения РоSSии на восток Украины в 2014 году Киевский городской совет на три месяца запрещал запускать фейерверки в столице. Затем запрет неоднократно продлевали. В 2019 году Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца войны на Донбассе.

В прошлом году ГСЧС обнародовала статистику пострадавших из-за новогодних салютов. Так, в результате использования пиротехнических средств в ночь с 31 декабря на 1 января произошел ряд пожаров в разных областях Украины, а также было зафиксировано несколько фактов травмирования граждан, в том числе детей.

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