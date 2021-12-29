В Приазовье объявлен красный уровень опасности из-за непогоды

На побережье Азовского моря и в порту "Мариуполь" чрезвычайно сильный гололед.

В Приазовье объявлен красный уровень опасности из-за непогоды
Фото: bug.org.ua

В связи с выходом активного циклона в Украине ожидается осложнение погодных условий, объявлен "желтый" уровень опасности. В Приазовье объявлен красный уровень опасности.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту "Мариуполь" чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный)", – говорится в сообщении.

В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.

Вчера сообщали, что в аэропорту Запорожья из-за непогоды не смог сесть самолет из Стамбула. В связи со сложными погодными условиями перенесли время вылета и прибытия еще ряда рейсов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улицеВ Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улице
На Херсонщине провалились под лед и утонули двое детейНа Херсонщине провалились под лед и утонули двое детей
Болгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочкаБолгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочка
В Кропивницком застрелили 31-летнего мужчинуВ Кропивницком застрелили 31-летнего мужчину
Во Львове перестали использовать хлор для обеззараживания водыВо Львове перестали использовать хлор для обеззараживания воды
Блок рекламы


Похожие новости
Пожар в реанимации Косовской больницы вспыхнул из-за заупокойной свечи, – МВДПожар в реанимации Косовской больницы вспыхнул из-за заупокойной свечи, – МВД
В Турции увеличилось количество случаев ковида из-за "омикрона"В Турции увеличилось количество случаев ковида из-за "омикрона"
В Бразилии из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 18 человекВ Бразилии из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 18 человек
За сутки из-за коронавируса умерли 133 украинцаЗа сутки из-за коронавируса умерли 133 украинца
Спасатели сообщили об опасности лавин в КарпатахСпасатели сообщили об опасности лавин в Карпатах
В Киеве из-за ковида умерли еще 13 человек, выздоровел 871 человекВ Киеве из-за ковида умерли еще 13 человек, выздоровел 871 человек
В Киеве из-за сообщения о минировании перекрыли мост Патона (обновлено)В Киеве из-за сообщения о минировании перекрыли мост Патона (обновлено)
За сутки из-за коронавируса в Украине умерло 176 человекЗа сутки из-за коронавируса в Украине умерло 176 человек
Уровень госпитализации у омикрона в ЮАР оказался гораздо меньше, чем у дельтыУровень госпитализации у омикрона в ЮАР оказался гораздо меньше, чем у дельты
Объявлен победитель конкурса Artists Prize-2021Объявлен победитель конкурса Artists Prize-2021
Последние новости
Подгружаем последние новости