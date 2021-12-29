В Приазовье объявлен красный уровень опасности из-за непогоды

На побережье Азовского моря и в порту "Мариуполь" чрезвычайно сильный гололед.

В связи с выходом активного циклона в Украине ожидается осложнение погодных условий, объявлен "желтый" уровень опасности. В Приазовье объявлен красный уровень опасности.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту "Мариуполь" чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный)", – говорится в сообщении.

В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.

Вчера сообщали, что в аэропорту Запорожья из-за непогоды не смог сесть самолет из Стамбула. В связи со сложными погодными условиями перенесли время вылета и прибытия еще ряда рейсов.