Пожар в реанимации Косовской больницы вспыхнул из-за заупокойной свечи, – МВД

Министерство внутренних дел обнародовало предварительные данные расследования причин пожара в Косовской больнице. Правоохранители установили, что в реанимационной палате огонь вспыхнул в результате одновременного использования открытого огня и кислородных концентраторов.

"К сожалению, несмотря на то, что обстоятельства таких резонансных пожаров отличаются – причина почти всегда одна: грубое нарушение правил пожарной безопасности. 28 декабря в Косовской больнице именно действия человека, его неосведомленность об элементарных законах физики и пренебрежение правилами безопасности привели к невосполнимым потерям" , – сообщили в пресс-службе МВД .

Так, в реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После смерти одного из пациентов больницы от ковида один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы.

Жертвами пожара стали три пациента реанимации. Пострадали три работника больницы. За жизнь двоих из них борются специалисты областной больницы.