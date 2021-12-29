Во время пожара в Косовской больнице пострадали трое медиков, двое из них – в критическом состоянии

Жертвами пожара стали четыре человека.

Во время пожара в Косовской больнице пострадали трое медиков, двое из них – в критическом состоянии
Фото: facebook.com/MNSIFR/photos

В результате пожара вечером 28 декабря в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу из Косовской районной госпитализировали троих медиков, двое из них - в критическом состоянии.

Об этом сообщает ТСН.

Самое тяжелое состояние - у 46-летней женщины, у нее 90% ожогов. Состояние критически тяжелое. Женщина находится на искусственной вентиляции лёгких. Врачи говорят, что шансы выжить у нее минимальны.

Другой пострадавшей 58 лет. У нее 60% ожогов тела. Состояние тяжелое, но стабильное. В настоящее время рассматривают возможность ее переправки на лечение в Киев.

Еще один пострадавший медик – мужчина, у него 20% ожогов. Врачи говорят, что его жизни угрозы нет.

Как сообщалось, вчера в 21:22 произошел пожар в реанимации Косовской центральной районной больницы. Уже в 22.00 его ликвидировали. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 12 больных.

На месте пожара в палате обнаружили двоих погибших больных. Троих больных из соседней палаты спасатели передали медикам.

Впоследствии глава ОГА Светлана Онищук сообщила о четырех жертвах пожара. По предварительным выводам, причиной смерти одного человека стал COVID-19, трое погибли в результате пожара.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улицеВ Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улице
На Херсонщине провалились под лед и утонули двое детейНа Херсонщине провалились под лед и утонули двое детей
Болгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочкаБолгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочка
В Кропивницком застрелили 31-летнего мужчинуВ Кропивницком застрелили 31-летнего мужчину
Во Львове перестали использовать хлор для обеззараживания водыВо Львове перестали использовать хлор для обеззараживания воды
Блок рекламы


Похожие новости
Число погибших в Косовской больнице возросло до четырехЧисло погибших в Косовской больнице возросло до четырех
В результате пожара в городской больнице на Прикарпатье погибли 2 человекаВ результате пожара в городской больнице на Прикарпатье погибли 2 человека
В Денвере во время массовой стрельбы погибли не менее четырех человекВ Денвере во время массовой стрельбы погибли не менее четырех человек
В Кировоградской области провалились под лед и утонули двое детейВ Кировоградской области провалились под лед и утонули двое детей
В Кривом Роге в частном секторе взорвался газовый баллон, пострадали два человекаВ Кривом Роге в частном секторе взорвался газовый баллон, пострадали два человека
На озере Тельбин в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на конькахНа озере Тельбин в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на коньках
В Лос-Анджелесе полиция случайного убила девушку-подростка во время стрельбы в подозреваемогоВ Лос-Анджелесе полиция случайного убила девушку-подростка во время стрельбы в подозреваемого
На Херсонщине провалились под лед и утонули двое детейНа Херсонщине провалились под лед и утонули двое детей
На Харьковщине мужчина с ножом напал на полицейских, двое правоохранителей получили раненияНа Харьковщине мужчина с ножом напал на полицейских, двое правоохранителей получили ранения
В Житомирской области новогодняя елка во время установки упала вместе с человеком на верхушкеВ Житомирской области новогодняя елка во время установки упала вместе с человеком на верхушке
Последние новости
Подгружаем последние новости