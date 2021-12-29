Во время пожара в Косовской больнице пострадали трое медиков, двое из них – в критическом состоянии

В результате пожара вечером 28 декабря в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу из Косовской районной госпитализировали троих медиков, двое из них - в критическом состоянии.

Об этом сообщает ТСН.

Самое тяжелое состояние - у 46-летней женщины, у нее 90% ожогов. Состояние критически тяжелое. Женщина находится на искусственной вентиляции лёгких. Врачи говорят, что шансы выжить у нее минимальны.

Другой пострадавшей 58 лет. У нее 60% ожогов тела. Состояние тяжелое, но стабильное. В настоящее время рассматривают возможность ее переправки на лечение в Киев .

Еще один пострадавший медик – мужчина, у него 20% ожогов. Врачи говорят, что его жизни угрозы нет.

Как сообщалось, вчера в 21:22 произошел пожар в реанимации Косовской центральной районной больницы. Уже в 22.00 его ликвидировали. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 12 больных.

На месте пожара в палате обнаружили двоих погибших больных. Троих больных из соседней палаты спасатели передали медикам.

Впоследствии глава ОГА Светлана Онищук сообщила о четырех жертвах пожара. По предварительным выводам, причиной смерти одного человека стал COVID-19, трое погибли в результате пожара.