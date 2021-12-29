Число погибших в Косовской больнице возросло до четырех

Еще три человека пострадали, они находятся в Ивано-Франковской областной больнице.

В результате пожара в реанимации Косовской центральной районной больницы погибли четыре человека.

Об этом с места происшествия сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое – от пожара", – уточнила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Светлана Онищук добавила, что еще три человека – пострадали. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.

Фото: facebook.com/MNSIFR/photos

Фото: facebook.com/MNSIFR/photos

Напомним, в феврале произошел пожар в Запорожской областной инфекционной больнице. Погибли четыре человека (трое пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, и врач), еще двое пострадали.