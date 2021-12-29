В Чорткове произошел пожар на территории хлебного комбината, остановлено движение на железнодорожной станции (обновлено)

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: ГСЧС

В городе Чортков Тернопольской области возник пожар на территории комбината хлебопродуктов. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что пожар произошел на крыше отдельно стоящего складского здания на площади около 1,3 тыс. квадратных метров. Предварительно здание пустое.

"Тушение пожара продолжается, не допущено распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо. Основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания и рядом расположенного здания железнодорожного депо. К месту пожара направлен пожарный поезд из г.Тернополь", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

Обновлено. Из-за пожара на Хлебоприемном комбинате в Чорткове, который находится вплотную к железнодорожным путям, задерживается поезд №58 Ворохта – Киев . Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци”, поезд задержится на ст. Чортков до локализации пожара. Время задержки поезда №58 будет дано дополнительно.

"В результате пожара на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп) хлебоприемного предприятия. Сейчас на месте работает Тернопольский пожарный поезд Ивано-Франковского отряда Львовской железной дороги. Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, ведь безопасность пассажиров является основным приоритетом", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 декабря в Киевской области произошел пожар в зданиях пилорамы и склада.