В результате пожара в городской больнице на Прикарпатье погибли 2 человека

Подразделения ГСЧС спасли 3 больных из соседней палаты.

В результате пожара в городской больнице на Прикарпатье погибли 2 человека
Фото: promin.cv.ua

В городе Косив Ивано-Франковской области в палате реанимационного отделения городской больницы возник пожар, в результате которого погибли двое пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 декабря в 21:22 в г. Косов в четырехэтажном здании городской больницы на первом этаже в палате реанимационного отделения возник пожар. В 21:42 пожар локализован на площади 55 м кв. в 22:00 - ликвидирован. На месте пожара в палате обнаружены 2 погибших больных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделениями ГСЧС спасены 3 больных из соседней палаты.

К тушению пожара были привлечены 16 человек и 7 единиц техники.

Напомним, в городе Чортков Тернопольской области возник пожар на территории комбината хлебопродуктов. Из-за этого остановлено движение поездов через железнодорожную станцию. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

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