Полтавского хирурга случайно застрелили на охоте

Мужчина охотился на территории Краснокутского лесничества в Харьковской области.

Фото: facebook.com/doz.pmr

В воскресенье, 26 декабря, на территории Краснокутского лесничества в Харьковской области во время охоты случайно застрелили 39-летнего охотника. По информации местного издания, MyKharkov.info, погибшим оказался известный хирург Роман Ростовский, заведующий хирургическим отделением №2 Второй городской клинической больницы Полтавы.

"Охота проходила в урочище на территории Краснокутского лесничества в компании мужчин. 40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого", - сообщается на сайте харьковского облуправления полиции.

По факту происшествия открыто производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Пуля попала в левый висок хирурга. От полученного ранения он скончался на месте.

Фото: Национальная полиция

Департамент здравоохранения Полтавского городского совета сообщил, что Ростовский трагически погиб, не вдаваясь в подробности.

"Почти 20 лет своей жизни Роман Ростовский отдал медицине и ежедневной борьбе за жизнь пациентов. За весомый вклад в развитие хирургической службы города был неоднократно награжден Почетными грамотами и благодарностями", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце ноября в Черниговской области начальник райуправления ГСЧС случайно застрелил товарища-полицейского на охоте.