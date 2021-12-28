В Турции увеличилось количество случаев ковида из-за "омикрона"

В понедельник, 27 декабря, в стране были обнаружены более 26 тысяч инфицированных.

В Турции стало быстро расти количество инфицированных коронавирусом из-за распространения в стране штамма "омикрон".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на турецкий Минздрав.

Так, в понедельник, 27 декабря, были обнаружены более 26 тыс. случаев заражения, в то время как в ноябре эта цифра не превышала ежедневно в среднем 20 тыс. случаев.

Как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, более 10% случаев заболевания COVID-19 в Турции вызваны "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.

В Турции уже введено более 129 млн доз вакцин Sinovac и Pfizer. Кроме того, на прошлой неделе разработанная местная вакцина против COVID-19 Turkovac получила разрешение турецких властей на экстренное применение.

Напомним, генеральный директор Moderna Стефан Бансель предполагает, что против омикрон-штамма коронавируса потребуются новые вакцины. Это связано с тем, что этот вариант имеет большое количество мутаций в шипе, который отвечает за проникновение вируса в клетки человека.

Подробно об этой мутации читайте в материале LB.ua "О" означает "Омикрон": что известно о новом варианте коронавируса".