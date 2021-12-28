За сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых случаев ковида, 4 789 человек выздоровели

134 пациента умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых случаев ковида, 4 789 человек выздоровели
Фото: Київрада

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 137 детей и 19 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки – 944 человека. 134 пациента умерли. Выздоровели 4 789 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 649 236 человек, выздоровели – 3 437 528. От осложнений заболевания умерли 95 105 граждан.

Всего было проведено 16 691 695 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 475;
  • Винницкая область – 43;
  • Волынская область – 84;
  • Днепропетровская область – 102;
  • Донецкая область – 149;
  • Житомирская область – 66;
  • Закарпатская область – 55;
  • Запорожская область – 82;
  • Ивано-Франковская область – 46;
  • Киевская область – 126;
  • Кировоградская область – 54;
  • Луганская область – 23;
  • Львовская область – 91;
  • Николаевская область – 18;
  • Одесская область – 189;
  • Полтавская область – 74;
  • Ровенская область – 30;
  • Сумская область – 56;
  • Тернопольская область – 43;
  • Харьковская область – 180;
  • Херсонская область – 16;
  • Хмельницкая область – 17;
  • Черкасская область – 153;
  • Черновицкая область – 60;
  • Черниговская область – 16.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки 46 024 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231, дополнительную дозу – 98 человек, ревакцинальную дозу – 197.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 605 035 человек. В общей сложности были сделаны 28 055 523 прививки.

Напомним, по состоянию на субботу, 25 декабря, в "красной" зоне адаптивного карантина остались только две области – Волынская и Запорожская. "Оранжевым" не является ни один регион. В "желтой" зоне находятся Киев и Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

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