За сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых случаев ковида, 4 789 человек выздоровели

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 137 детей и 19 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки – 944 человека. 134 пациента умерли. Выздоровели 4 789 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 649 236 человек, выздоровели – 3 437 528. От осложнений заболевания умерли 95 105 граждан.

Всего было проведено 16 691 695 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 475;

– 475; Винницкая область – 43;

Волынская область – 84;

Днепропетровская область – 102;

Донецкая область – 149;

Житомирская область – 66;

Закарпатская область – 55;

Запорожская область – 82;

Ивано-Франковская область – 46;

Киевская область – 126;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 23;

Львовская область – 91;

Николаевская область – 18;

Одесская область – 189;

Полтавская область – 74;

Ровенская область – 30;

Сумская область – 56;

Тернопольская область – 43;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 17;

Черкасская область – 153;

Черновицкая область – 60;

Черниговская область – 16.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки 46 024 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231, дополнительную дозу – 98 человек, ревакцинальную дозу – 197.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 605 035 человек. В общей сложности были сделаны 28 055 523 прививки.