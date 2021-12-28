За сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых случаев ковида, 4 789 человек выздоровели
134 пациента умерли.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 137 детей и 19 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки – 944 человека. 134 пациента умерли. Выздоровели 4 789 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 649 236 человек, выздоровели – 3 437 528. От осложнений заболевания умерли 95 105 граждан.
Всего было проведено 16 691 695 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 475;
- Винницкая область – 43;
- Волынская область – 84;
- Днепропетровская область – 102;
- Донецкая область – 149;
- Житомирская область – 66;
- Закарпатская область – 55;
- Запорожская область – 82;
- Ивано-Франковская область – 46;
- Киевская область – 126;
- Кировоградская область – 54;
- Луганская область – 23;
- Львовская область – 91;
- Николаевская область – 18;
- Одесская область – 189;
- Полтавская область – 74;
- Ровенская область – 30;
- Сумская область – 56;
- Тернопольская область – 43;
- Харьковская область – 180;
- Херсонская область – 16;
- Хмельницкая область – 17;
- Черкасская область – 153;
- Черновицкая область – 60;
- Черниговская область – 16.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
За прошедшие сутки 46 024 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231, дополнительную дозу – 98 человек, ревакцинальную дозу – 197.
С начала вакцинальной кампании были привиты 14 605 035 человек. В общей сложности были сделаны 28 055 523 прививки.
Напомним, по состоянию на субботу, 25 декабря, в "красной" зоне адаптивного карантина остались только две области – Волынская и Запорожская. "Оранжевым" не является ни один регион. В "желтой" зоне находятся Киев и Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.