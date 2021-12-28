В Денвере во время массовой стрельбы погибли не менее четырех человек

Мотивы нападавшего неизвестны.

В Денвере во время массовой стрельбы погибли не менее четырех человек
Denver Post

В Денвере (США) в стрельбе погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько человек получили ранения.

Среди них – полицейский, сообщают CNN и Denver Post.

Открывший огонь мужчина также погиб в перестрелке с полицией. Его мотивы неизвестны.

Злоумышленник стрелял в людей в нескольких локациях. Сначала на пересечении улиц Ист Фёрст Авеню и Бродвей он убил двух женщин и ранил мужчину.

Затем стрелок переместился в другое место, в район парка Чисмен, и застрелил там мужчину. После этого он открыл огонь на перекрестке Вест Сикс Авеню и Чероки стрит, возле кампуса больницы. Во время этого эпизода никто не пострадал.

После этого полиция обнаружила автомобиль подозреваемого. Между ним и правоохранителями произошла стрельба, но злоумышленник скрылся в другой район. После этого полиция получила сообщение о стрельбе внутри двух помещений, одним из которых был отель Hyatt, где был ранен работник. Во время стрельбы в этом районе был ранен еще один человек, окончательных данных о том, смогли ли в больнице спасти его жизнь, пока нет.

Для Штатов за этот год это уже 675 случай массовой стрельбы, в результате которых погибли или получили ранения более четырех человек.

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