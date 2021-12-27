В Кропивницком застрелили 31-летнего мужчину

В Кропивницком житель Кировоградской области застрелил во время конфликта 31-летнего мужчину.

Об этом сообщили в областной полиции.

Полицейские задержали гражданина, который нанес огнестрельные ранения жителю Кропивницкого

Происшествие произошло 27 декабря около 6 часов утра в областном центре. Неизвестный гражданин в ходе конфликта с двумя местными жителями произвел несколько выстрелов из пневматического оружия.

Ранение получил 31-летний мужчина, скончавшийся на месте до приезда кареты скорой медицинской помощи.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, сотрудники управления уголовного розыска областного главка и других оперативных служб, введен в действие оперативный план «Сирена».

В течение нескольких часов было установлено лицо злоумышленника и его возможное направление.

Мужчину, причастного к совершению преступления, задержала в столице – им оказался 24-летний житель Кировоградской области.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.