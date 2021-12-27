В Кропивницком застрелили 31-летнего мужчину
Стрелка задержали в Киеве.
В Кропивницком житель Кировоградской области застрелил во время конфликта 31-летнего мужчину.
Об этом сообщили в областной полиции.
Полицейские задержали гражданина, который нанес огнестрельные ранения жителю Кропивницкого
Происшествие произошло 27 декабря около 6 часов утра в областном центре. Неизвестный гражданин в ходе конфликта с двумя местными жителями произвел несколько выстрелов из пневматического оружия.
Ранение получил 31-летний мужчина, скончавшийся на месте до приезда кареты скорой медицинской помощи.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, сотрудники управления уголовного розыска областного главка и других оперативных служб, введен в действие оперативный план «Сирена».
В течение нескольких часов было установлено лицо злоумышленника и его возможное направление.
Мужчину, причастного к совершению преступления, задержала в столице – им оказался 24-летний житель Кировоградской области.
Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, под Киевом силовики взяли штурмом квартиру мужчины, открывшего огонь по людям.