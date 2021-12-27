Умер канадский режиссер Жан-Марк Валле, снявший "Клуб покупателей Далласа" с Макконахи и Лето

Канадский режиссер и продюсер Жан-Марк Валле умер в своем домике возле Квебек-Сити в эти выходные.

Об этом пишет apnews.com с ссылкой на представителя Валле.

Режиссеру, получившему премию "Эмми" за популярный сериал HBO "Большая маленькая ложь" и чья драма 2013 года "Клуб покупателей Далласа" получила несколько номинаций на кинопремию "Оскар", было 58 лет.

Причина смерти неизвестна.

Валле был известен своим натуралистическим подходом к кинопроизводству. Он снимал таких известных актеров, как Риз Уизерспун, Николь Кидман, Эми Адамс и Джейк Джилленхол.

Фото: ЕРА/UPG

"Он снял Эмили Блант в фильме 2009 года "Молодая Виктория" и стал популярным в Голливуде после того, как "Клуб покупателей Далласа" с участием Мэттью Макконахи и Джареда Лето получил шесть номинаций на премию Оскар, включая лучший фильм", - говорится в сообщении.

Валле часто снимал с естественным освещением и ручными камерами и давал актерам свободу импровизировать и перемещаться по сцене.

Напомним, 80-летняя автор романа "Интервью с вампиром" Энн Райс умерла из-за осложнений после перенесенного инсульта.