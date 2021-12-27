В Украине сделали более 28 млн прививок от ковида

За 26 декабря были вакцинированы 29 476 человек.

В Украине сделали более 28 млн прививок от ковида
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Более 28 млн прививок против коронавируса было сделано в Украине с начала вакцинальной кампании.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За 26 декабря были вакцинированы 29 476 человек. Первую дозу получили 8 776, вторую – 20 434 украинца.

Дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу – 178 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 592 537 человек, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, две дозы – 13 414 061.

Получили дополнительную дозу – 2 110 человек, ревакцинальную дозу – 793. Всего было сделано 28 009 499 прививок.

Напомним, в Украине вводится третья, ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Слава Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет участия в группе НеАнгелыСлава Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет участия в группе НеАнгелы
Киевлян предупреждают о проверке системы оповещения с включением сиренКиевлян предупреждают о проверке системы оповещения с включением сирен
На Херсонщине провалились под лед и утонули двое детейНа Херсонщине провалились под лед и утонули двое детей
В Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улицеВ Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улице
Болгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочкаБолгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочка
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки полный курс вакцинации прошло более 18 тысяч украинцевЗа сутки полный курс вакцинации прошло более 18 тысяч украинцев
В Киеве из-за ковида умерли еще 13 человек, выздоровел 871 человекВ Киеве из-за ковида умерли еще 13 человек, выздоровел 871 человек
За сутки в Украине подтвердили почти 3 тысячи новых случаев ковидаЗа сутки в Украине подтвердили почти 3 тысячи новых случаев ковида
За сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев ковида
Болгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочкаБолгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочка
За сутки в Украине обнаружили 6 647 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 6 647 новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 6 363 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 6 363 новых случая ковида
За сутки в Украине зафиксировали 6 029 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине зафиксировали 6 029 новых случаев коронавируса
За сутки в Украине зафиксировали 2 536 новых случаев ковида, 1 241 человека госпитализировалиЗа сутки в Украине зафиксировали 2 536 новых случаев ковида, 1 241 человека госпитализировали
Вторую дозу вакцины от ковида получили еще более 42 тысяч украинцевВторую дозу вакцины от ковида получили еще более 42 тысяч украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости