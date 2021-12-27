В Украине сделали более 28 млн прививок от ковида

За 26 декабря были вакцинированы 29 476 человек.

Более 28 млн прививок против коронавируса было сделано в Украине с начала вакцинальной кампании.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За 26 декабря были вакцинированы 29 476 человек. Первую дозу получили 8 776, вторую – 20 434 украинца.

Дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу – 178 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 592 537 человек, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, две дозы – 13 414 061.

Получили дополнительную дозу – 2 110 человек, ревакцинальную дозу – 793. Всего было сделано 28 009 499 прививок.

Напомним, в Украине вводится третья, ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.