За сутки из-за коронавируса умерли 133 украинца

За воскресенье, 26 декабря, в Украине были зафиксированы 1 864 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 138 детей и 12 медработников.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 133.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 053 человека, выздоровели - 4 527.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 256;

– 256; Винницкая область – 54;

Волынская область – 91

Днепропетровская область – 55;

Донецкая область – 119;

Житомирская область – 132;

Закарпатская область – 62;

Запорожская область – 59;

Ивано-Франковская область – 67;

Киевская область – 131;

Кировоградская область – 57;

Луганская область – 1;

Львовская область – 56;

Николаевская область – 42;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 39;

Ровенская область – 50;

Сумская область – 38;

Тернопольская область – 91;

Харьковская область – 64;

Херсонская область – 24;

Хмельницкая область – 39;

Черкасская область – 135;

Черновицкая область – 47;

Черниговская область – 72.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели – 3 432 739, умерли 94 971 человек и было проведено 16 678 842 ПЦР-тестирования.

Напомним, за субботу, 25 декабря, в Украине были зафиксированы 2 810 новых подтвержденных случаев коронавируса. Летальных случаев – 138.