За сутки из-за коронавируса умерли 133 украинца

Подтвердили 1 864 новых случая болезни.

За сутки из-за коронавируса умерли 133 украинца
Фото: Київська міськрада

За воскресенье, 26 декабря, в Украине были зафиксированы 1 864 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 138 детей и 12 медработников.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 133.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 053 человека, выздоровели - 4 527.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 256;
  • Винницкая область – 54;
  • Волынская область – 91
  • Днепропетровская область – 55;
  • Донецкая область – 119;
  • Житомирская область – 132;
  • Закарпатская область – 62;
  • Запорожская область – 59;
  • Ивано-Франковская область – 67;
  • Киевская область – 131;
  • Кировоградская область – 57;
  • Луганская область – 1;
  • Львовская область – 56;
  • Николаевская область – 42;
  • Одесская область – 83;
  • Полтавская область – 39;
  • Ровенская область – 50;
  • Сумская область – 38;
  • Тернопольская область – 91;
  • Харьковская область – 64;
  • Херсонская область – 24;
  • Хмельницкая область – 39;
  • Черкасская область – 135;
  • Черновицкая область – 47;
  • Черниговская область – 72.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели – 3 432 739, умерли 94 971 человек и было проведено 16 678 842 ПЦР-тестирования.

Напомним, за субботу, 25 декабря, в Украине были зафиксированы 2 810 новых подтвержденных случаев коронавируса. Летальных случаев – 138.

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