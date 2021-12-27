За сутки из-за коронавируса умерли 133 украинца
Подтвердили 1 864 новых случая болезни.
За воскресенье, 26 декабря, в Украине были зафиксированы 1 864 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 138 детей и 12 медработников.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Летальных случаев – 133.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 053 человека, выздоровели - 4 527.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 256;
- Винницкая область – 54;
- Волынская область – 91
- Днепропетровская область – 55;
- Донецкая область – 119;
- Житомирская область – 132;
- Закарпатская область – 62;
- Запорожская область – 59;
- Ивано-Франковская область – 67;
- Киевская область – 131;
- Кировоградская область – 57;
- Луганская область – 1;
- Львовская область – 56;
- Николаевская область – 42;
- Одесская область – 83;
- Полтавская область – 39;
- Ровенская область – 50;
- Сумская область – 38;
- Тернопольская область – 91;
- Харьковская область – 64;
- Херсонская область – 24;
- Хмельницкая область – 39;
- Черкасская область – 135;
- Черновицкая область – 47;
- Черниговская область – 72.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине заболели 3 646 988 человек, выздоровели – 3 432 739, умерли 94 971 человек и было проведено 16 678 842 ПЦР-тестирования.
Напомним, за субботу, 25 декабря, в Украине были зафиксированы 2 810 новых подтвержденных случаев коронавируса. Летальных случаев – 138.