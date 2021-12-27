В Кировоградской области провалились под лед и утонули двое детей

К поисковым работам от ГСЧС привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГСЧС

В поселке Завалье Кировоградской области на реке Южный Буг провалились под лед и утонули двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"26 декабря в 14:22 в ГСЧС поступила информация, что в пгт Завалье Головановского района на р. Южный Буг провалились под лед и исчезли двое детей. В 15:30 найдено тело одного ребенка, в 17:30 найдено тело другого ребенка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к поисковым работам от ГСЧС привлекались 8 человек (из них 3 водолаза) и 3 единицы техники (в том числе 1 лодка).

Фото: ДСНС

Напомним, 23 декабря в Херсонской области на ставку утонули двое детей. По версии полиции, дети могли провалиться под лед, играя на водоеме.