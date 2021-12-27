В Одессе заключенный получил огнестрельное ранение при попытке побега из СИЗО

Правонарушителю вызвали "скорую", он доставлен в больницу.

В Одессе заключенный получил огнестрельное ранение при попытке побега из СИЗО
Фото: Думская

В Одессе 34-летний уроженец Харьковщины, находившийся под стражей по подозрению в совершении наркопреступления, пытался скрыться из следственного изолятора.

Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Одесской области.

"Около семи утра дежурный сообщил постовому о правонарушителе, который бежал к стенам следственного изолятора. Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил о применении огнестрельного оружия в рамках закона Украины "О Национальной полиции" и выстрелил в воздух, однако мужчина на законные требования не реагировал. Тогда постовой произвел выстрел в сторону злоумышленника, ранив его в ногу", - говорится в сообщении.

Правонарушителю вызвали "скорую", он доставлен в больницу.

По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового.

Напомним, 13 сентября из здания Луцкого горрайонного суда после избрания меры пресечения скрылся подсудимый. Беглеца обвиняют в изнасиловании, проникновении в жилье и хранении оружия.

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