В Кривом Роге в частном секторе взорвался газовый баллон, пострадали два человека

Пострадавшие с ожогами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу.

В Кривом Роге в пристройке возле частного жилого дома произошел взрыв газового баллона, пострадали два человека.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"26 декабря, в 14:05, в г. Кривой Рог, в пристройке к частному одноэтажному жилому дому произошел взрыв газового баллона (5 л) с последующим горением, в результате которого пострадали 2 человека, с ожогами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - отмечено в сообщении.

Отмечается, что разрушений несущих конструкций нет.

В 14:41 пожар ликвидирован на площади 35 кв.

К тушению привлекалось 12 человек и 3 ед. техники ГСЧС.

Напомним, вчера во Львовской области взорвался газ в частном жилом доме. На момент взрыва в доме находились 4 взрослых и один ребенок, пострадавшие доставлены в больницу.