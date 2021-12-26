В Харькове девятиклассница издевалась над котом, а ее подруга снимала это на телефон

В Харькове девятиклассница издевалась над котом, а ее подруга снимала это на мобильный телефон.

Об этом сообщили в областной полиции.

В сети Интернет появилось видео, на котором девушка толкает ногами кота. С соответствующим заявлением в полицию обратилась харьковчанка”, – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что правонарушительницей является 15-летняя ученица 9-го класса одной из школ Чугуевского района.

В ноябре во время прогулки с 14-летней подругой девушка заметила кота и по неизвестным причинам начала издеваться над ним, ударив его ногой. Подруга снимала правонарушение на мобильный телефон.

Свои действия девушка-подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. Животное живое, кот убежал от школьницы.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в июле Верховная Рада одобрила закон, который запрещает издевательство над животными. Документ устанавливает запрет на истребление с целью регулирования численности бездомных животных, запрет избивать, убивать, травить или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.

Также законом запрещено содержать в общепитах, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных заведениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, крупных и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, представляющих угрозу для людей или видов животных, занесенных в Красную книгу и в Список II Бернской конвенции (Конвенции об охране дикой флоры и фауны).

Кроме того, запрещено использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и общепита, а также предоставление фотоуслуг с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев. Проект также предлагает запретить пропаганду жестокого обращения с животными.