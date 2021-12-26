За сутки полный курс вакцинации прошло более 18 тысяч украинцев

В общей сложности две дозы получили 13 393 627 человек.

В Черкасской области начали вакцинировать педагогов с 15 апреля 2021 года.

За субботу, 25 декабря, в Украине от коронавируса вакцинировались 28 258 человек.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Первую дозу получили 9 190 человек, вторую дозу – 18 716 человек.

Дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу – 248 человек.

С начала вакцинальной кампании привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, получили две дозы – 13 393 627 человек.

Получили дополнительную дозу – 2 022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек.

В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.

Напомним, в Украине вводят третью, ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.