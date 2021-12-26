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2021-12-26
Спасатели сообщили об опасности лавин в Карпатах
Опасно будет в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о снеголавинной опасности в Карпатах.
Об этом сообщила пресс-служба спасателей.
В воскресенье и понедельник, 26-27 декабря, ожидается высокая снеголавинная опасность четвертого уровня на Прикарпатье и Закарпатье.
Из-за снегопадов и метели опасно будет в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей.
"На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, роSSийских военных накрыла лавина в Южной Осетии, есть погибшие.