Спасатели сообщили об опасности лавин в Карпатах

Опасно будет в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Спасатели сообщили об опасности лавин в Карпатах
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о снеголавинной опасности в Карпатах.

Об этом сообщила пресс-служба спасателей.

В воскресенье и понедельник, 26-27 декабря, ожидается высокая снеголавинная опасность четвертого уровня на Прикарпатье и Закарпатье.

Из-за снегопадов и метели опасно будет в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей.

"На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, роSSийских военных накрыла лавина в Южной Осетии, есть погибшие.

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