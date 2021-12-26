Спасатели сообщили об опасности лавин в Карпатах

Опасно будет в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о снеголавинной опасности в Карпатах.

Об этом сообщила пресс-служба спасателей.

В воскресенье и понедельник, 26-27 декабря, ожидается высокая снеголавинная опасность четвертого уровня на Прикарпатье и Закарпатье.

Из-за снегопадов и метели опасно будет в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей.

"На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

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