В Киеве из-за ковида умерли еще 13 человек, выздоровел 871 человек

В Киеве за субботу, 25 декабря, выявили 251 больного коронавирусом, 13 человек умерли.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 153 женщины в возрасте от 18 до 87 лет и 67 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет. А также 13 девочек от 9 до 17 лет и 18 мальчиков от 3 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 72, в Оболонском – 42 и Святошинском районе – 39 случаев.

Среди умерших: 8 женщин от 55 до 86 лет и 5 мужчин от 52 до 83 лет.

В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом и 74 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 327 650.

Всего за период пандемии в Киеве зафиксировали 8 111 летальный случай от вируса.

Выздоровела за прошедшие сутки 871 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 308 058 жителей столицы.

Напомним, за субботу, 25 декабря, в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавируса. Летальных случаев – 138.