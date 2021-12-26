За сутки в Украине подтвердили почти 3 тысячи новых случаев ковида

Летальных случаев – 138.

За сутки в Украине подтвердили почти 3 тысячи новых случаев ковида
Фото: Киевсовет

За субботу, 25 декабря, в Украине зафиксированы 2 810 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщило Министерство охраны здоровья Украины.

Летальных исходов – 138.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 832 человека, выздоровели - 4 279.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 251;

Винницкая область – 111;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 120;

Житомирская область – 172;

Закарпатская область – 84;

Запорожская область – 51;

Ивано-Франковская область – 135;

Киевская область – 196;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 6;

Львовская область – 164;

Николаевская область – 82;

Одесская область – 117;

Полтавская область – 90;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 106;

Тернопольская область – 134;

Харьковская область – 95;

Херсонская область – 22;

Хмельницкая область – 123;

Черкасская область – 150;

Черновицкая область – 67;

Черниговская область – 85.

За все время пандемии в Украине заболели 3 645 124 человека, выздоровели – 3 428 212, было 94 838 летальных исходов и проведено 16 669 943 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 24 декабря, в Украине зафиксированы 5 276 новых подтвержденных случаев коронавируса. Летальных случаев – 268.

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