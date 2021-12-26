За сутки в Украине подтвердили почти 3 тысячи новых случаев ковида
Летальных случаев – 138.
За субботу, 25 декабря, в Украине зафиксированы 2 810 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщило Министерство охраны здоровья Украины.
Летальных исходов – 138.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 832 человека, выздоровели - 4 279.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 251;
Винницкая область – 111;
Волынская область – 126;
Днепропетровская область – 167;
Донецкая область – 120;
Житомирская область – 172;
Закарпатская область – 84;
Запорожская область – 51;
Ивано-Франковская область – 135;
Киевская область – 196;
Кировоградская область – 70;
Луганская область – 6;
Львовская область – 164;
Николаевская область – 82;
Одесская область – 117;
Полтавская область – 90;
Ровенская область – 86;
Сумская область – 106;
Тернопольская область – 134;
Харьковская область – 95;
Херсонская область – 22;
Хмельницкая область – 123;
Черкасская область – 150;
Черновицкая область – 67;
Черниговская область – 85.
За все время пандемии в Украине заболели 3 645 124 человека, выздоровели – 3 428 212, было 94 838 летальных исходов и проведено 16 669 943 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 24 декабря, в Украине зафиксированы 5 276 новых подтвержденных случаев коронавируса. Летальных случаев – 268.