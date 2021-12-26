За сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев ковида

Умерли 268 человек.

За сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев ковида
Фото: Киевсовет

За пятницу, 24 декабря, в Украине зафиксированы 5 276 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Летальных исходов – 268.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 689 человек, поправились 15 639.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 908;

Винницкая область – 153;

Волынская область – 203;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 390;

Житомирская область – 117;

Закарпатская область – 193;

Запорожская область – 180;

Ивано-Франковская область – 177;

Киевская область – 362;

Кировоградская область – 83;

Луганская область – 55;

Львовская область – 375;

Николаевская область – 127;

Одесская область – 263;

Полтавская область – 308;

Ровенская область – 113;

Сумская область – 111;

Тернопольская область – 121;

Харьковская область – 193;

Херсонская область – 41;

Хмельницкая область – 218;

Черкасская область – 166;

Черновицкая область – 102;

Черниговская область – 150.

За все время пандемии в Украине заболели 3 642 314 человек; выздоровели – 3 423 933, зафиксированы 94 700 летальных исходов и проведено 16 656 395 ПЦР-тестирований.

Напомним, за четверг, 23 декабря, в Украине зафиксированы 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы за сутки 1 646 человек, 248 пациентов скончались. Выздоровели 14 874 человека.

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