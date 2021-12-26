За сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев ковида
Умерли 268 человек.
За пятницу, 24 декабря, в Украине зафиксированы 5 276 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Летальных исходов – 268.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 689 человек, поправились 15 639.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 908;
Винницкая область – 153;
Волынская область – 203;
Днепропетровская область – 167;
Донецкая область – 390;
Житомирская область – 117;
Закарпатская область – 193;
Запорожская область – 180;
Ивано-Франковская область – 177;
Киевская область – 362;
Кировоградская область – 83;
Луганская область – 55;
Львовская область – 375;
Николаевская область – 127;
Одесская область – 263;
Полтавская область – 308;
Ровенская область – 113;
Сумская область – 111;
Тернопольская область – 121;
Харьковская область – 193;
Херсонская область – 41;
Хмельницкая область – 218;
Черкасская область – 166;
Черновицкая область – 102;
Черниговская область – 150.
За все время пандемии в Украине заболели 3 642 314 человек; выздоровели – 3 423 933, зафиксированы 94 700 летальных исходов и проведено 16 656 395 ПЦР-тестирований.
Напомним, за четверг, 23 декабря, в Украине зафиксированы 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы за сутки 1 646 человек, 248 пациентов скончались. Выздоровели 14 874 человека.