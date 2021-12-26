В Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улице

В Киеве на улице Булгакова (Южная Борщаговка) ночью 25 декабря зарезали мужчину. По информации полиции, он вступился за женщину на улице и получил два удара ножом в грудь.

"Потерпевший стал свидетелем конфликта между задержанным и его гражданской женой. Мужчина сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил бить женщину. Обидчику это не понравилось, поэтому он достал нож и ударил оппонента в грудь. По предварительному заключению судмедэксперта, мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, в результате чего умер до приезда медиков", - сказано на сайте полиции Киева .

Подозреваемый в убийстве был задержан в течение часа.

Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина, у которого обнаружили орудие убийства - кухонный нож.

Ему инкриминируют ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство из хулиганских побуждений. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.