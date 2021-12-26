В Киеве из-за сообщения о минировании перекрыли мост Патона (обновлено)

В Киеве из-за сообщения о минировании перекрыли мост имени Патона.

Об этом сообщила пресс-служба Киевгосадминистрации и патрульной полиции около 18 часов вечера.

"Перекрыто движение по мосту Патона в оба направления. Поступил телефонный звонок о минировании моста им. Патона. Сейчас на сооружении работают правоохранители", - заявили в КГГА.

Информация о минировании моста поступила в полицию Киева около 17 часов.

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинологов. Однако никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не было обнаружено, и около 18:45 полиция сообщила, что движение по мосту возобновили.

Мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году, в то время он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это - важнейшая транспортная артерия Киева , соединяющая центр города с большими левобережными жилыми массивами.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим. В следующем году по мосту запретили проезд грузовикам, а движение по крайним полосам перекрыли.

Мэрия Киева заявляла, что мост Патона планируют отреставрировать до конца 2025 года. В ходе работ его собираются расширить до восьми полос движения вместо нынешних семи, установить там современное барьерное ограждение и автоматизированную систему взвешивания транспортных средств во время движения.

На мосту должны спроектировать велосипедные дорожки в оба направления и расширенные тротуары "променадной части".

Напомним, что в 2019 и 2020 годах в Киеве дважды перекрывали мост Метро из-за сообщения о минировании.

18 сентября 2019 года мост Метро на несколько часов перекрывали из-за мужчины, который остановил свой автомобиль на проезжей части и угрожал взорвать его. После долгих переговоров мужчина сдался, у него при себе не было взрывчатки. "Минером" оказался уволенный военнослужащий Алексей Белько, у него были проблемы с психикой.

Через несколько месяцев, 1 июня 2020 года, киевлянин Виталий Ткаленко заявил о минировании моста Метро, потому что хотел привлечь внимание к проблемам в своей жизни.