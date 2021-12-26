Во Львовской области взрыв газа разрушил дом

Во Львовской области взорвался газ в частном жилом доме.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Информация о взрыве спасателям поступила 25 декабря в 11:50.

Инцидент произошел в селе Ниновичи Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме..

Предварительно – взорвалась газовоздушная смесь, в результате чего пострадали 5 человек.

На месте производится осмотр, пострадавших осматривают работники скорой медицинской помощи.

В результате взрыва здание разрушено полностью. От ГСЧС привлечены 8 человек и 2 единицы техники.

Напомним, 27 ноября в 09:20 в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже). В результате были разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.

В результате взрыва погибли три человека (в 16:46 и в 23:25 27 ноября и в 16:10 28 ноября подразделениями ГСЧС изъяли тела из-под завала) и пострадали три человека. Один пострадавший госпитализирован с переломом предплечья.

Из дома было эвакуировано 54 человека.