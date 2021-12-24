На антарктической станции "Академик Вернадский" установят арт-инсталляцию в виде украинского дома

"Дом. Воспоминания" должен знакомить гостей станции с украинской культурой.

Архитектурное бюро balbek bureau разработало проект арт-инсталляции для украинской антарктической станции "Академик Вернадский". На острове Галиндез, где находится станция, ее начнут устанавливать в январе 2022 года.

Фото: balbek.com

В основе проекта "Дом. Воспоминания – старый топливный бак на территории "Академик Вернадский". Вокруг него построят строение вроде традиционного украинского дома. Его сделают из каркаса и прозрачных эпоксидных панелей, сообщает donttakefake.com.

В описании проекта говорится, что перед командой стояла задача превратить старый топливный бак в "привлекательный для" туристов объект, который органично впишется в антарктические виды". При этом он должен был стать для полярников станции "живым воспоминанием о доме".

"Этот бак – едва ли не первое, что видят четыре тысячи туристов, ежегодно приезжающих на станцию "Академик Вернадский" во время антарктического лета. Он попадает на большинство фотографий, которые остаются в память о путешествии в Антарктиду", – пишут на сайте balbek bureau.

Инсталляция должна знакомить гостей станции с украинской культурой, ведь для многих иностранцев это первая точка контакта с Украиной.

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Изготовлением конструкции занимается украинское конструкторское бюро "Мастерская Чудес".

"Дом. "Воспоминания" отправится на станцию на ледоколе в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что украинские полярники в Антарктиде будут изготавливать сувениры из накопленного там пластика.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль пожаловалась на премию YUNA-2022Тина Кароль пожаловалась на премию YUNA-2022
Слава Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет участия в группе НеАнгелыСлава Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет участия в группе НеАнгелы
Киевлян предупреждают о проверке системы оповещения с включением сиренКиевлян предупреждают о проверке системы оповещения с включением сирен
В Украине дополнительную дозу вакцины от коронавируса получили 74 человека, - МинздравВ Украине дополнительную дозу вакцины от коронавируса получили 74 человека, - Минздрав
На Херсонщине провалились под лед и утонули двое детейНа Херсонщине провалились под лед и утонули двое детей
Блок рекламы


Похожие новости
Детское "Евровидение-2021" выиграла представительница АрменииДетское "Евровидение-2021" выиграла представительница Армении
Спасательная операция на месте взрыва дома в Новой Одессе завершенаСпасательная операция на месте взрыва дома в Новой Одессе завершена
Суд закрыл уголовное дело из-за обвала дома в ДрогобычеСуд закрыл уголовное дело из-за обвала дома в Дрогобыче
В Париже пройдут Дни украинского киноВ Париже пройдут Дни украинского кино
Полиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщинПолиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин
В США открывается выставка украинского искусства времен перестройкиВ США открывается выставка украинского искусства времен перестройки
Украину на детском Евровидении-2021 представит Елена Усенко
Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станцииУмер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции
Число погибших в результате обрушения дома в Батуми возросло до 8 (обновлено)Число погибших в результате обрушения дома в Батуми возросло до 8 (обновлено)
В результате обрушения дома в Батуми погибли 6 человекВ результате обрушения дома в Батуми погибли 6 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости