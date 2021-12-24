На антарктической станции "Академик Вернадский" установят арт-инсталляцию в виде украинского дома

Архитектурное бюро balbek bureau разработало проект арт-инсталляции для украинской антарктической станции "Академик Вернадский". На острове Галиндез, где находится станция, ее начнут устанавливать в январе 2022 года.

Фото: balbek.com

В основе проекта "Дом. Воспоминания – старый топливный бак на территории "Академик Вернадский". Вокруг него построят строение вроде традиционного украинского дома. Его сделают из каркаса и прозрачных эпоксидных панелей, сообщает donttakefake.com.

В описании проекта говорится, что перед командой стояла задача превратить старый топливный бак в "привлекательный для" туристов объект, который органично впишется в антарктические виды". При этом он должен был стать для полярников станции "живым воспоминанием о доме".

"Этот бак – едва ли не первое, что видят четыре тысячи туристов, ежегодно приезжающих на станцию "Академик Вернадский" во время антарктического лета. Он попадает на большинство фотографий, которые остаются в память о путешествии в Антарктиду", – пишут на сайте balbek bureau.

Инсталляция должна знакомить гостей станции с украинской культурой, ведь для многих иностранцев это первая точка контакта с Украиной.

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Изготовлением конструкции занимается украинское конструкторское бюро "Мастерская Чудес".

"Дом. "Воспоминания" отправится на станцию на ледоколе в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что украинские полярники в Антарктиде будут изготавливать сувениры из накопленного там пластика.