На озере Тельбин в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на коньках

На озере Тельбин в Днепровском районе столицы спасли женщину, провалившуюся под лед во время катания на коньках.

Событие произошло днем 24 декабря, сообщает ГУ ГСЧС в Киеве .

"24 декабря в 15:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение по линии "102" о том, что на озере Тельбин тонет человек. Сразу же к месту происшествия были направлены спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибывшие с помощью гидрокостюма приступили к спасению женщины, которая провалилась под лед во время катания на коньках", – сказано в сообщении.

Спасенную женщину доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Спасатели призывают киевлян и гостей столицы прежде, чем ступать на лед, убедиться в его достаточной толщине.

"Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!", – просят работники ГСЧС.

Как сообщалось, вчера в Херсонской области на ставку утонули двое 8-летних детей. Они провалились под лед, играя на водоеме.