Болгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочка
Смертельная авария произошла 19 октября 2019 года в Хмельницком.
Болгария выдала Украине гражданина Турции, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девушка в Хмельницком.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Смертельная авария произошла 19 октября 2019 года на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводная в Хмельницком.
"При повороте автомобиль, за рулем которого был иностранец, не предоставил дорогу мотоциклу под управлением жителя Хмельницкой области, который вдвое превысил разрешенную скорость движения. Из-за нарушения скоростного режима водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем. В результате этого мотоцикл отбросило на пешехода", - говорится в сообщении.
Девочка, в которую врезался мотоцикл, от полученных травм скончалась в больнице.
После ДТП гражданин Турции уехал за границу, а в ноябре 2021 года он был задержан на территории Болгарии.
Подозреваемого экстрадировали в Украину и по ходатайству Хмельницкой областной прокуратуры арестовали.
Водитель мотоцикла ранее в этом году приговорен к 6 годам лишения свободы, но это решение пока обжалуется в апелляционном порядке.