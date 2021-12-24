Болгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочка

Смертельная авария произошла 19 октября 2019 года в Хмельницком.

Болгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочка
Фото: Национальная полиция

Болгария выдала Украине гражданина Турции, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девушка в Хмельницком.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Смертельная авария произошла 19 октября 2019 года на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводная в Хмельницком.

"При повороте автомобиль, за рулем которого был иностранец, не предоставил дорогу мотоциклу под управлением жителя Хмельницкой области, который вдвое превысил разрешенную скорость движения. Из-за нарушения скоростного режима водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем. В результате этого мотоцикл отбросило на пешехода", - говорится в сообщении.

Девочка, в которую врезался мотоцикл, от полученных травм скончалась в больнице.

После ДТП гражданин Турции уехал за границу, а в ноябре 2021 года он был задержан на территории Болгарии.

Подозреваемого экстрадировали в Украину и по ходатайству Хмельницкой областной прокуратуры арестовали.

Водитель мотоцикла ранее в этом году приговорен к 6 годам лишения свободы, но это решение пока обжалуется в апелляционном порядке.

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