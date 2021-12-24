В РоSSии священник изнасиловал 11 приемных детей

Суд в Оренбургской области РоSSии приговорил к 21 году лишения свободы многодетного священника Николая Стремского, обвиняемого в преступлениях в отношении детей. Семья Стремских считается самой большой многодетной семьей в РоSSии.

Согласно приговору суда, священник будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС.

Также Стремскому на 20 лет запретили заниматься какой-либо деятельностью, связанной с работой с детьми.

Кроме того, его лишили государственной награды – ордена "Родительская слава", который вручают за достижения в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

После оглашения приговора Оренбургская епархия сообщила, что дело запрещенного в священнослужении протоиерея Николая Стремского передано в епархиальный церковный суд. Его лишат сана.

Николай Стремский начал усыновлять детей с 1990 года, когда приехал в Оренбургскую область после службы в Афганистане. За 30 лет семья воспитала 75 детей, не менее 25 из которых имеют его фамилию, остальные – находятся под его опекой. В поселке Саракташ был построен большой храмовый комплекс, куда каждый год приезжали паломники и туристы.

Он является лауреатом международной благотворительной премии "Золотое сердце", которую вручают при поддержке правительства РоSSийской Федерации, Совета Федерации, правительства Москвы, Комиссии РоSSийской Федерации по делам ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ (2006 год) и Международной премии Андрея Первозванного "За Веру и Верность"(2011 год).

Два года назад священника обвинили в том, что он в течение 20 лет совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних. Также его обвиняют в спаивании детей и избиениях.

Судебный процесс над священником проходил в закрытом режиме, однако журналистам "Новой газеты" удалось поговорить с несколькими потерпевшими. По их словам, десять из одиннадцати детей в суде отказались от данных ранее обвинений в адрес приемного отца.

Ни следственный комитет, ни адвокаты священника подробных комментариев по делу не дают. Николай Стремский вину не признает. Обвинение просило Николаю Стремскому 23 года колонии.

Кроме священника, была арестована удочеренная им Елена Стремская и ее муж Виктор Щербаков. Им дали условные сроки по обвинению в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. По версии следствия, супруги, применяя насилие, заперли троих детей в гараже, где содержали их в течение длительного времени.