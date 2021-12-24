За сутки в Украине обнаружили 6 647 новых случаев ковида

За минувшие сутки, 23 декабря, в Украине были зафиксированы 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 519 детей и 107 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 646 человек, 248 пациентов умерли. Выздоровели 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 637 038 человек, выздоровели – 3 408 294. От осложнений заболевания умерли 94 432 человека. Всего было проведено 16 626 864 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев – 1234;

– 1234; Винницкая область – 228;

Волынская область – 215;

Днепропетровская область – 212;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 138;

Закарпатская область – 211;

Запорожская область – 331;

Ивано-Франковская область – 170;

Киевская область – 378;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 57;

Львовская область – 392;

Николаевская область – 204;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 411;

Ровенская область – 204;

Сумская область – 164;

Тернопольская область – 188;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 44;

Хмельницкая область – 299;

Черкасская область – 236;

Черновицкая область – 123;

Черниговская область – 211.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Минздраве также отмечают, что уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Напомним, СНБО прогнозирует следующую волну COVID-19 в первой половине февраля. Национальная академия наук также заявила, что уже в начале января Украина может ощутить влияние нового омикрон-варианта коронавируса.

С начала пандемии в Украине было три больших волны COVID-19: в конце 2020 года, в марте-мае 2021 года и октябре-декабре 2021 года.