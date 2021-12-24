За сутки в Украине обнаружили 6 647 новых случаев ковида

Госпитализированы 1 646 человек.

За сутки в Украине обнаружили 6 647 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За минувшие сутки, 23 декабря, в Украине были зафиксированы 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 519 детей и 107 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 646 человек, 248 пациентов умерли. Выздоровели 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 637 038 человек, выздоровели – 3 408 294. От осложнений заболевания умерли 94 432 человека. Всего было проведено 16 626 864 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1234;
  • Винницкая область – 228;
  • Волынская область – 215;
  • Днепропетровская область – 212;
  • Донецкая область – 593;
  • Житомирская область – 138;
  • Закарпатская область – 211;
  • Запорожская область – 331;
  • Ивано-Франковская область – 170;
  • Киевская область – 378;
  • Кировоградская область – 70;
  • Луганская область – 57;
  • Львовская область – 392;
  • Николаевская область – 204;
  • Одесская область – 142;
  • Полтавская область – 411;
  • Ровенская область – 204;
  • Сумская область – 164;
  • Тернопольская область – 188;
  • Харьковская область – 192;
  • Херсонская область – 44;
  • Хмельницкая область – 299;
  • Черкасская область – 236;
  • Черновицкая область – 123;
  • Черниговская область – 211.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Минздраве также отмечают, что уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Напомним, СНБО прогнозирует следующую волну COVID-19 в первой половине февраля. Национальная академия наук также заявила, что уже в начале января Украина может ощутить влияние нового омикрон-варианта коронавируса.

С начала пандемии в Украине было три больших волны COVID-19: в конце 2020 года, в марте-мае 2021 года и октябре-декабре 2021 года.

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