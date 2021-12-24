За сутки в Украине обнаружили 6 647 новых случаев ковида
Госпитализированы 1 646 человек.
За минувшие сутки, 23 декабря, в Украине были зафиксированы 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 519 детей и 107 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 1 646 человек, 248 пациентов умерли. Выздоровели 14 874 человека.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 637 038 человек, выздоровели – 3 408 294. От осложнений заболевания умерли 94 432 человека. Всего было проведено 16 626 864 ПЦР-тестирования.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев – 1234;
- Винницкая область – 228;
- Волынская область – 215;
- Днепропетровская область – 212;
- Донецкая область – 593;
- Житомирская область – 138;
- Закарпатская область – 211;
- Запорожская область – 331;
- Ивано-Франковская область – 170;
- Киевская область – 378;
- Кировоградская область – 70;
- Луганская область – 57;
- Львовская область – 392;
- Николаевская область – 204;
- Одесская область – 142;
- Полтавская область – 411;
- Ровенская область – 204;
- Сумская область – 164;
- Тернопольская область – 188;
- Харьковская область – 192;
- Херсонская область – 44;
- Хмельницкая область – 299;
- Черкасская область – 236;
- Черновицкая область – 123;
- Черниговская область – 211.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Минздраве также отмечают, что уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.
Напомним, СНБО прогнозирует следующую волну COVID-19 в первой половине февраля. Национальная академия наук также заявила, что уже в начале января Украина может ощутить влияние нового омикрон-варианта коронавируса.
С начала пандемии в Украине было три больших волны COVID-19: в конце 2020 года, в марте-мае 2021 года и октябре-декабре 2021 года.