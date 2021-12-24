В Мариуполе разоблачили международную банду, похищавшую людей

Похищенных принуждали к наркоторговле.

В Мариуполе во время многоэтапной спецоперации нейтрализовали международную криминальную группировку, похищавшую людей на востоке Украины.

Похищенных людей заставляли заниматься наркоторговлей, а в случае отказа – пытали и угрожали убийством, сообщили в пресс-службе СБУ .

"Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый вор в законе, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ Задержание

По заданию этого "уголовного авторитета" участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков. Для маскировки "бизнеса" товар заказчикам передавали через насильственно привлеченных местных жителей.

"Кроме того, уголовники терроризировали и запугивали жителей региона через совершение разбойных нападений на граждан и «выбивание» из них денег. По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем заставляли потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и наносили им тяжелые телесные повреждения", – добавили в СБУ .

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Задокументировано вымогание денег на сумму почти $20 000.

Правоохранители задержали двух организаторов банды во время передачи части денег от потерпевшего. Им объявлены подозрения по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.