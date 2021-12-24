В Мариуполе разоблачили международную банду, похищавшую людей
Похищенных принуждали к наркоторговле.
В Мариуполе во время многоэтапной спецоперации нейтрализовали международную криминальную группировку, похищавшую людей на востоке Украины.
Похищенных людей заставляли заниматься наркоторговлей, а в случае отказа – пытали и угрожали убийством, сообщили в пресс-службе СБУ.
"Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый вор в законе, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
По заданию этого "уголовного авторитета" участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков. Для маскировки "бизнеса" товар заказчикам передавали через насильственно привлеченных местных жителей.
"Кроме того, уголовники терроризировали и запугивали жителей региона через совершение разбойных нападений на граждан и «выбивание» из них денег. По данным следствия, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем заставляли потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и наносили им тяжелые телесные повреждения", – добавили в СБУ.
Задокументировано вымогание денег на сумму почти $20 000.
Правоохранители задержали двух организаторов банды во время передачи части денег от потерпевшего. Им объявлены подозрения по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в июле прошлого года СБУ в Одессе задержала банду "вора в законе", которая похищала людей. В состав группировки входило более 10 жителей Одессы. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, за разрешение которых требовали с потерпевших большие суммы денег. В случае их неуплаты фигуранты угрожали людям насилием и физической расправой.