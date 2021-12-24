На Херсонщине провалились под лед и утонули двое детей

В Херсонской области на пруду утонули двое детей. По версии полиции, дети могли провалиться под лед, играя на водоеме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"23 декабря в 21:10 в ГСЧС поступила информация, что в с. Раздольное Каховского района исчезло 2 ребенка (2013 г. р.). По информации Нацполиции, возможно, утонули в местном пруду, играя на тонком льду. Подразделения ГСЧС тело 1 ребенка нашли и достали из пруда. Поиски второго ребенка продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС привлечены 4 человека и 2 единицы техники (в том числе 1 лодка).

Напомним, в январе этого года погибли трое рыбаков, которые провалились под лед.