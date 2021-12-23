Во Львове перестали использовать хлор для обеззараживания воды

"Вся вода очищается гипохлоритом натрия, проще говоря – солью".

?Во Львове перестали использовать хлор для обеззараживания воды
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город полностью отказался от использования жидкого хлора для обеззараживания воды.

"Идут финальные приготовления на последней насосной станции, которая снабжает Львов водой. Но уже сейчас можем сказать, что мы на 100% отказались от хлорирования воды. Вся вода, которая попадает в дома, очищается гипохлоритом натрия, проще говоря – солью", - написал он в фейсбуке.

По его словам, в 2022 году город построит в Винниках резервную станцию электролиза, которая будет являться дополнительной системой защиты для обеззараживания и изготовления гипохлорита из соли.

Напомним, что Львов объявил о планах отказа от хлорирования воды в сентябре 2020 года.

Использование хлора для обеззараживания воды – устаревшая технология. В мире вместо него используют гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора. В частности, в Киеве по состоянию на 2020 год до 30% подаваемой в дома воды очищали и обеззараживали именно диоксидом хлора, еще примерно 10% - гипохлоритом натрия.

Вода во Львов поставляется из 197 артезианских скважин, расположенных на территории Львовской области.

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