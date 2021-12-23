В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом девушек в поиске "богатых кавалеров" обманывали мужчин

На свиданиях они просили ребят оплатить дорогие еду и напитки, которые на самом деле были муляжем.

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые обманным путем выманивали средства у мужчин во время свиданий.

Злоумышленники на сайтах знакомств размещали анкеты женщин "в поисках состоятельных кавалеров", звали потенциальных "жертв" на встречу и просили их оплатить дорогие алкоголь и еду, которые на самом деле были муляжем. Об этом сообщили в полиции Киева .

Мошенники для своей схемы арендовали помещение в столице, которое маскировали под кафе.

Фото: Полиция Киева

"Преступная схема заключалась в мошенническом завладении денежными средствами граждан путем размещение в социальных сетях анкет девушек, которые якобы в поисках состоятельных кавалеров. В дальнейшем пострадавшему назначали свидание в кафе в Печерском районе столицы. В пакете заказа, мужчина рассчитывался, девушка забирала с собой сверток, но на самом деле это был муляж, потому что в нем не было приобретенных дорогих продуктов", - отметил начальник управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Денис Демьянюк.

После выхода из "кафе" девушка по выдуманной причине покидала мужчину, возвращалась в заведение с оплаченным "заказом" и передавала его приспешникам для использования с другими мужчинами.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Трех фигурантов дела задержали на одном из таких свиданий.

"Организовал преступную схему гражданин другого государства, 1999 года, которому помогала уроженка Волыни, 2002 года, и уроженец Закарпатской области, 1997 года рождения", - добавил Демьянюк.

Следователи готовят задержанным сообщения о подозрении в мошенничестве. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Остальные причастные к схеме лица устанавливаются.

Напомним, год назад в Киеве разоблачили "брачного" афериста, который во время нахождения в СИЗО завладел средствами еще нескольких пострадавших. Он был задержан за то, что под видом сотрудника АП или акционера банка обещал женщинам жениться на них, а выманивал средства и исчезал.

После первого задержания мужчина скрылся из СИЗО . После второго задержания мошенник незаконно использовал мобильный телефон и через Интернет знакомился с женщинами.

В апреле его приговорили к шести годам лишения свободы. Действиями злоумышленника потерпевшим были нанесены убытки на сумму более 1,5 млн гривен.