Полиция задержала арендатора базы отдыха под Винницей, где произошел пожар

Во время пожара погибла 21-летняя сотрудница заведения, еще два человека получили травмы.

Правоохранители задержали арендатора гостиничного комплекса под Винницей. В ночь на 22 декабря в результате пожара на территории комплекса отдыха погибла 21-летняя девушка, еще два человека были травмированы.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации областной полиции.

"46-летняя арендатор гостинично-ресторанного комплекса задержана в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания. Следствие готовит материалы для объявления ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются следователями", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что трагедия произошла 22 декабря около 3:00 в селе Садово Литинской территориальной общины. В результате пожара, возникшего в помещении гостинично-ресторанного комплекса "Баттерфляй", один человек погиб, двое с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Пострадавшие при пожаре выпрыгнули из окна шестого этажа. Все они работали в этом заведении.

Следственным управлением ГУНП в Винницкой области осуществляется досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.2 ст. 270 УКУ. Виновным грозит до 8 лет лишения свободы.

Известно, что в момент пожара в комплексе находились 53 ребенка. Их эвакуировали до прибытия спасателей.