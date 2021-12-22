Скончался создатель ботокса Алан Скотт

Американскому офтальмологу было 89 лет.

Скончался создатель ботокса Алан Скотт
Алан Скотт
Фото: celebritiesdeaths.com

В Калифорнии, США, ушел из жизни офтальмолог Алан Скотт, начавший использовать ботулинический токсин (ботокс) в медицинских целях.

По информации The Washington Post, Скотт скончался в калифорнийской больнице 16 декабря на 90-м году жизни. Причиной смерти, по словам дочери Элисон Фергюсон, стали осложнения сепсиса.

Ботокс – препарат на основе ботулотоксина. Это ядовитое вещество, производимое бактериями Clostridium botulinu, которое может вызвать паралич мускулатуры и смерть. Во время второй мировой войны изучали возможность применения ботулотоксина как биологического оружия.

В 1960-х годах Скотт изучил это вещество для внедрения в офтальмологии. Он предположил, что очищенный токсин можно использовать при лечении косоглазия и блефароспазма – самопроизвольного сокращения мышц вокруг глаза, вызывающего моргание. Когда же вещество стали применять в косметологии для устранения морщин и процедурой воспользовались около 11 млн человек, офтальмолог был очень удивлен.

В 1989 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило препарат для лечения офтальмологических заболеваний. В 1991 году фармацевтическая компания Allergan приобрела разработку Скотта и переименовала препарат в Botox.

Использование ботокса в косметических целях в США было одобрено в 2002 году. Впоследствии выяснилось, что препарат помогает при мигренях, церебральном параличе, повышенной потливости и других болезнях.

Как сообщалось, ранее в декабре в Индии скончался один из разработчиков вакцины CoviShield Суреш Джадхав. Исполнительному директору Института сыворотки в Пуне было 72 года.

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