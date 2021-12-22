Украинский фильм не попал в короткий список "Оскара"

За победу сразятся только 15 фильмов из 94-х.

Фильм "Плохие дороги" режиссера Наталии Ворожбит не попал в короткий список кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

На сайте премии сообщается, что из 94 иностранных фильмов, номинированных на "Оскар" в этом году, в короткий список попали только 15. Ленты из Украины в нем нет.

За победу в этой номинации сразятся:

"Великая свобода", Австрия

"Детская площадка", Бельгия

"Лунана: як в классе", Бутан

"Побег", Дания

"Купе №6", Финляндия

"Неидеальный мужчина", Германия

"Ягненок", Исландия

"Герой", Иран

"Рука Бога", Италия

"Сядь за руль моей машины", Япония

"Улей", Косово

"Огненная ночь", Мексика

"Худший человек на свете", Норвегия

"Соборная площадь", Панама

"Лучший босс", Испания

Напомним, что в 2021 году лучшим иностранным фильмом на "Оскаре" стала датская трагикомедия "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга.