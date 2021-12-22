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2021-12-22
Украинский фильм не попал в короткий список "Оскара"
За победу сразятся только 15 фильмов из 94-х.
Фото: thebabel.com.ua
Фильм "Плохие дороги" режиссера Наталии Ворожбит не попал в короткий список кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".
На сайте премии сообщается, что из 94 иностранных фильмов, номинированных на "Оскар" в этом году, в короткий список попали только 15. Ленты из Украины в нем нет.
За победу в этой номинации сразятся:
- "Великая свобода", Австрия
- "Детская площадка", Бельгия
- "Лунана: як в классе", Бутан
- "Побег", Дания
- "Купе №6", Финляндия
- "Неидеальный мужчина", Германия
- "Ягненок", Исландия
- "Герой", Иран
- "Рука Бога", Италия
- "Сядь за руль моей машины", Япония
- "Улей", Косово
- "Огненная ночь", Мексика
- "Худший человек на свете", Норвегия
- "Соборная площадь", Панама
- "Лучший босс", Испания
Напомним, что в 2021 году лучшим иностранным фильмом на "Оскаре" стала датская трагикомедия "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга.