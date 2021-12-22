Украинский фильм не попал в короткий список "Оскара"

За победу сразятся только 15 фильмов из 94-х.

Украинский фильм не попал в короткий список "Оскара"
Фото: thebabel.com.ua

Фильм "Плохие дороги" режиссера Наталии Ворожбит не попал в короткий список кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

На сайте премии сообщается, что из 94 иностранных фильмов, номинированных на "Оскар" в этом году, в короткий список попали только 15. Ленты из Украины в нем нет.

За победу в этой номинации сразятся:

  • "Великая свобода", Австрия
  • "Детская площадка", Бельгия
  • "Лунана: як в классе", Бутан
  • "Побег", Дания
  • "Купе №6", Финляндия
  • "Неидеальный мужчина", Германия
  • "Ягненок", Исландия
  • "Герой", Иран
  • "Рука Бога", Италия
  • "Сядь за руль моей машины", Япония
  • "Улей", Косово
  • "Огненная ночь", Мексика
  • "Худший человек на свете", Норвегия
  • "Соборная площадь", Панама
  • "Лучший босс", Испания

Напомним, что в 2021 году лучшим иностранным фильмом на "Оскаре" стала датская трагикомедия "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга.

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