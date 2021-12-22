За сутки в Украине зафиксировали 6 363 новых случая ковида

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 6 363 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 534 ребенка и 208 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 241 человек. 301 пациент умер. Выздоровели 19 494 человека.

С начала пандемии в Украине заболели 3 623 079 человек, выздоровели – 3 376 899. От осложнений заболевания умерли 93 909 человек. Всего было проведено 16 566 449 ПЦР-тестирований.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев – 1403;

– 1403; Винницкая область – 251;

Волынская область – 376;

Днепропетровская область – 170;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 120;

Закарпатская область – 182;

Запорожская область – 392;

Ивано-Франковская область – 158;

Киевская область – 354;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 77;

Львовская область – 166;

Николаевская область – 219;

Одесская область – 154;

Полтавская область – 349;

Ровенская область – 244;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 130;

Харьковская область – 213;

Херсонская область – 121;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 309;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 91.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за прошедшие сутки 119 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека. С начала вакцинальной кампании были привиты 14 461 449 человек.

Напомним, с 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области выйдут из "красной" зоны адаптивного карантина.

7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская; с 15 декабря – вышли Винницкая и Хмельницкая области.

Таким образом, в красной зоне с 23 декабря останутся только Волынская и Закарпатская области.