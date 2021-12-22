За сутки в Украине зафиксировали 6 363 новых случая ковида

301 человек умер.

За сутки в Украине зафиксировали 6 363 новых случая ковида
Фото: Київрада

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 6 363 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 534 ребенка и 208 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 2 241 человек. 301 пациент умер. Выздоровели 19 494 человека.

С начала пандемии в Украине заболели 3 623 079 человек, выздоровели – 3 376 899. От осложнений заболевания умерли 93 909 человек. Всего было проведено 16 566 449 ПЦР-тестирований.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1403;
  • Винницкая область – 251;
  • Волынская область – 376;
  • Днепропетровская область – 170;
  • Донецкая область – 362;
  • Житомирская область – 120;
  • Закарпатская область – 182;
  • Запорожская область – 392;
  • Ивано-Франковская область – 158;
  • Киевская область – 354;
  • Кировоградская область – 95;
  • Луганская область – 77;
  • Львовская область – 166;
  • Николаевская область – 219;
  • Одесская область – 154;
  • Полтавская область – 349;
  • Ровенская область – 244;
  • Сумская область – 157;
  • Тернопольская область – 130;
  • Харьковская область – 213;
  • Херсонская область – 121;
  • Хмельницкая область – 183;
  • Черкасская область – 309;
  • Черновицкая область – 87;
  • Черниговская область – 91.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за прошедшие сутки 119 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека. С начала вакцинальной кампании были привиты 14 461 449 человек.

Напомним, с 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области выйдут из "красной" зоны адаптивного карантина.

7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская; с 15 декабря – вышли Винницкая и Хмельницкая области.

Таким образом, в красной зоне с 23 декабря останутся только Волынская и Закарпатская области.

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