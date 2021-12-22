За сутки в Украине зафиксировали 6 363 новых случая ковида
301 человек умер.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 6 363 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 534 ребенка и 208 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 2 241 человек. 301 пациент умер. Выздоровели 19 494 человека.
С начала пандемии в Украине заболели 3 623 079 человек, выздоровели – 3 376 899. От осложнений заболевания умерли 93 909 человек. Всего было проведено 16 566 449 ПЦР-тестирований.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев – 1403;
- Винницкая область – 251;
- Волынская область – 376;
- Днепропетровская область – 170;
- Донецкая область – 362;
- Житомирская область – 120;
- Закарпатская область – 182;
- Запорожская область – 392;
- Ивано-Франковская область – 158;
- Киевская область – 354;
- Кировоградская область – 95;
- Луганская область – 77;
- Львовская область – 166;
- Николаевская область – 219;
- Одесская область – 154;
- Полтавская область – 349;
- Ровенская область – 244;
- Сумская область – 157;
- Тернопольская область – 130;
- Харьковская область – 213;
- Херсонская область – 121;
- Хмельницкая область – 183;
- Черкасская область – 309;
- Черновицкая область – 87;
- Черниговская область – 91.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за прошедшие сутки 119 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека. С начала вакцинальной кампании были привиты 14 461 449 человек.
Напомним, с 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области выйдут из "красной" зоны адаптивного карантина.
7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская; с 15 декабря – вышли Винницкая и Хмельницкая области.
Таким образом, в красной зоне с 23 декабря останутся только Волынская и Закарпатская области.