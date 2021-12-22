В комплексе отдыха в Винницкой области произошел пожар, один человек погиб

Спасатели эвакуировали из здания 56 человек, среди которых 53 ребенка.

?В комплексе отдыха в Винницкой области произошел пожар, один человек погиб
Фото: ДСНС

В Винницкой области произошел пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй". Один человек погиб, двое пострадали. Спасатели эвакуировали из здания 56 человек, среди которых 53 ребенка 2006 – 2016 г.р.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"22 декабря в 02:55 в с. Поселок Винницкого района в комплексе отдыха в шестиэтажном здании отеля возник пожар кровли. В 05:09 пожар был локализован на площади 900 м. кв. В 5:26 ликвидирован", – говорится в сообщении.

Возгорание возникло в шестиэтажном здании гостиницы, а именно – на кровле площадью 900 м кв.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в январе в селе Поляница на Прикарпатье сгорел отель "Салют Буковель", в котором проживали 25 человек.

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