В центре Москвы избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию

На Дмитрия Соловьева напали в центре роSSийской столицы.

В центре Москвы избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию
Фото: vokrug.tv

В Москве избили олимпийского чемпиона Сочи-2014 по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрия Соловьева, сообщает vokrug.tv.

Соловьев вступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Пара отдыхала в караоке-клубе в центре города.

Соловьев получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в Боткинскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей отделения нейрохирургии.

Всех троих нападавших полицейские задержали на месте.

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