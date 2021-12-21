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2021-12-21
В центре Москвы избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию
На Дмитрия Соловьева напали в центре роSSийской столицы.
Фото: vokrug.tv
В Москве избили олимпийского чемпиона Сочи-2014 по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрия Соловьева, сообщает vokrug.tv.
Соловьев вступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Пара отдыхала в караоке-клубе в центре города.
Соловьев получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в Боткинскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей отделения нейрохирургии.
Всех троих нападавших полицейские задержали на месте.