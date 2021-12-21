В центре Москвы избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию

На Дмитрия Соловьева напали в центре роSSийской столицы.

В Москве избили олимпийского чемпиона Сочи-2014 по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрия Соловьева, сообщает vokrug.tv.

Соловьев вступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Пара отдыхала в караоке-клубе в центре города.

Соловьев получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в Боткинскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением врачей отделения нейрохирургии.

Всех троих нападавших полицейские задержали на месте.