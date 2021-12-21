За сутки в Украине зафиксировали 6 029 новых случаев коронавируса

Госпитализированы за сутки 1 061 человек, 346 пациентов умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 6 029 новых случаев коронавируса
Фото: Київрада

За минувшие сутки, 20 декабря, в Украине были зафиксированы 6 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 390 детей и 180 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 061 человек. 346 пациентов умерли. Выздоровели 18 850 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 616 716 человек, выздоровели – 3 357 405. От осложнений заболевания умерли 93 608 человек.

Всего было проведено 16 532 593 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах:

  • г. Киев – 1496;
  • Винницкая область – 147;
  • Волынская область – 279;
  • Днепропетровская область – 118;
  • Донецкая область – 413;
  • Житомирская область – 39;
  • Закарпатская область – 282;
  • Запорожская область – 344;
  • Ивано-Франковская область – 80;
  • Киевская область – 275;
  • Кировоградская область – 52;
  • Луганская область – 108;
  • Львовская область – 197;
  • Николаевская область – 165;
  • Одесская область – 142;
  • Полтавская область – 602;
  • Ровенская область – 183;
  • Сумская область – 122;
  • Тернопольская область – 84;
  • Харьковская область – 155;
  • Херсонская область – 32;
  • Хмельницкая область – 236;
  • Черкасская область – 266;
  • Черновицкая область – 101;
  • Черниговская область – 111.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки 110 740 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек. С начала вакцинальной кампании были привиты 14 422 443 человека.

Напомним, после новогодних праздников Минздрав планирует рассмотреть вопрос запуска бустерной вакцинации от COVID-19. Бустерная доза позволит украинцам, прошедшим полный курс прививки от COVID-19 в 2021 году, получить третью, усиливающую дозу вакцины. Пока в Украине делают третью прививку только для лиц с ослабленным иммунитетом.

18 декабря в Украине был обнаружен первый случай штамма коронавируса омикрон. Штамм обнаружили у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19. В настоящее время Минздрав рекомендует невакцинированным украинцам воздержаться от поездок за границу.

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