За сутки в Украине зафиксировали 6 029 новых случаев коронавируса
Госпитализированы за сутки 1 061 человек, 346 пациентов умерли.
За минувшие сутки, 20 декабря, в Украине были зафиксированы 6 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 390 детей и 180 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 1 061 человек. 346 пациентов умерли. Выздоровели 18 850 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 616 716 человек, выздоровели – 3 357 405. От осложнений заболевания умерли 93 608 человек.
Всего было проведено 16 532 593 ПЦР-тестирования.
Статистика в регионах:
- г. Киев – 1496;
- Винницкая область – 147;
- Волынская область – 279;
- Днепропетровская область – 118;
- Донецкая область – 413;
- Житомирская область – 39;
- Закарпатская область – 282;
- Запорожская область – 344;
- Ивано-Франковская область – 80;
- Киевская область – 275;
- Кировоградская область – 52;
- Луганская область – 108;
- Львовская область – 197;
- Николаевская область – 165;
- Одесская область – 142;
- Полтавская область – 602;
- Ровенская область – 183;
- Сумская область – 122;
- Тернопольская область – 84;
- Харьковская область – 155;
- Херсонская область – 32;
- Хмельницкая область – 236;
- Черкасская область – 266;
- Черновицкая область – 101;
- Черниговская область – 111.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
За прошедшие сутки 110 740 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек. С начала вакцинальной кампании были привиты 14 422 443 человека.
Напомним, после новогодних праздников Минздрав планирует рассмотреть вопрос запуска бустерной вакцинации от COVID-19. Бустерная доза позволит украинцам, прошедшим полный курс прививки от COVID-19 в 2021 году, получить третью, усиливающую дозу вакцины. Пока в Украине делают третью прививку только для лиц с ослабленным иммунитетом.
18 декабря в Украине был обнаружен первый случай штамма коронавируса омикрон. Штамм обнаружили у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19. В настоящее время Минздрав рекомендует невакцинированным украинцам воздержаться от поездок за границу.