За сутки в Украине зафиксировали 6 029 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки, 20 декабря, в Украине были зафиксированы 6 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 390 детей и 180 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 061 человек. 346 пациентов умерли. Выздоровели 18 850 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 616 716 человек, выздоровели – 3 357 405. От осложнений заболевания умерли 93 608 человек.

Всего было проведено 16 532 593 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах:

г. Киев – 1496;

– 1496; Винницкая область – 147;

Волынская область – 279;

Днепропетровская область – 118;

Донецкая область – 413;

Житомирская область – 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область – 344;

Ивано-Франковская область – 80;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 602;

Ровенская область – 183;

Сумская область – 122;

Тернопольская область – 84;

Харьковская область – 155;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 236;

Черкасская область – 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область – 111.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки 110 740 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек. С начала вакцинальной кампании были привиты 14 422 443 человека.

Напомним, после новогодних праздников Минздрав планирует рассмотреть вопрос запуска бустерной вакцинации от COVID-19. Бустерная доза позволит украинцам, прошедшим полный курс прививки от COVID-19 в 2021 году, получить третью, усиливающую дозу вакцины. Пока в Украине делают третью прививку только для лиц с ослабленным иммунитетом.

18 декабря в Украине был обнаружен первый случай штамма коронавируса омикрон. Штамм обнаружили у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19. В настоящее время Минздрав рекомендует невакцинированным украинцам воздержаться от поездок за границу.