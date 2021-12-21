Киевлян предупреждают о проверке системы оповещения с включением сирен

В Киеве прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Дата таких проверок определяется.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате будет поставлено в известность заранее.

Напомним, в 2014 году, когда РоSSия оккупировала украинский Крым и часть Донбасса, в Киеве начали оповещать жителей, что нужно делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, о чем их известят отрывочные гудки сирены или сигнал "Внимание всем!". Людей призывают тщательно выполнять полученные в сообщении инструкции, не паниковать и при необходимости укрыться в ближайшем бомбоубежище.

В апреле этого года КГГА обновила карту бомбоубежищ столицы. Для укрытия могут использоваться подвалы, подземные паркинги и метро.