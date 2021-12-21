?В Кропивницком из рождественского вертепа возле горсовета украли ягненка и корову

В Кpoпивницкoм во время праздничной ярмарки возле городского совета украли из рождественского вертепа ягненка и корову.

Об этом во время аппаратного совещания сообщил городской голова Андрей Райкович, передает "Точка доступа".

Мэр города поручил местным правоохранителям усилить контроль.

"В первый день ярмарки стащили ягненка и корову. Оно ж на шашлык не подходит! Прошу усилить контроль. Обращаюсь к руководству полиции, я прошу: выставьте дополнительные дежурные группы, где нужно. Плохо, что отменили наказание - 15 суток. Было бы кому город убрать", – сказал Райкович.

Ярмарка возле городского совета прошла 17 декабря.

Напомним, в прошлом году в Кропивницком хулиганы разрушили новогодние инсталляции и вертеп. Фигурки мышей сломали, а в фотозоне с елками уничтожили часть освещения.