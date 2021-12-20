На Черкащине мужчина с ножом напал на людей, есть травмированные

Пострадавших доставили в больницу. Нападавшего задержали.

На Черкащине мужчина с ножом напал на людей, есть травмированные
Фото: fakti.ks.ua

В селе Скородистик Ирклиевской сельской общины на Черкащине в ночь на 20 декабря мужчина с ножом напал на посетителей магазина и ранил четырех человек.

Об этом сообщил Черкасский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"В 22:30 в диспетчерскую экстренки позвонила испуганная женщина и сообщила, что в магазине ''Вера'' мужчина с ножом напал на посетителей и четырех ранил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 29-летнего мужчины обнаружили ножевое ранение грудной клетки и резаную рану головы; у 38-летнего – сквозную рану щеки. Мужчина 30 лет также имел резаную рану на щеке. Еще у одного 30-летнего мужчины была резаная рана головы, колотая рана грудной клетки и плеча.

Пострадавших доставили в больницу. Нападавшего задержали.

Напомним, 3 декабря французская полиция обезвредила мужчину, одетого как ниндзя, после того, как он попытался напасть с мечом на двух офицеров в городе Шербур.

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