За сутки в Украине зафиксировали 2 536 новых случаев ковида, 1 241 человека госпитализировали
36 027 человек сделали прививку.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 536 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 250 детей и 26 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 1 241 человек. 157 пациентов умерли. Выздоровели 6 690 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 610 687 человек, выздоровели – 3 338 555. От осложнений заболевания умерли 93 262 человека. Всего было проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 497;
- Винницкая область – 69;
- Волынская область – 170;
- Днепропетровская область – 50;
- Донецкая область – 121;
- Житомирская область – 123;
- Закарпатская область – 65;
- Запорожская область – 110;
- Ивано-Франковская область – 101;
- Киевская область – 121;
- Кировоградская область – 74;
- Луганская область – 6;
- Львовская область – 124;
- Николаевская область – 89;
- Одесская область – 63;
- Полтавская область – 56;
- Ровенская область – 51;
- Сумская область – 47;
- Тернопольская область – 98;
- Харьковская область – 133;
- Херсонская область – 0;
- Хмельницкая область – 77;
- Черкасская область – 132;
- Черновицкая область – 78;
- Черниговская область – 81.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за минувшие сутки 36 027 человек сделали прививку против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек.
С начала вакцинальной кампании были привиты 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности было сделано 27 373 349 прививок.
С начала вакцинальной кампании были привиты 14 386 387 человек.
Напомним, в Украине был обнаружен первый случай штамма коронавируса омикрон. Штамм обнаружили у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19.