За сутки в Украине зафиксировали 2 536 новых случаев ковида, 1 241 человека госпитализировали

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 536 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 250 детей и 26 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 241 человек. 157 пациентов умерли. Выздоровели 6 690 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 610 687 человек, выздоровели – 3 338 555. От осложнений заболевания умерли 93 262 человека. Всего было проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 497;

– 497; Винницкая область – 69;

Волынская область – 170;

Днепропетровская область – 50;

Донецкая область – 121;

Житомирская область – 123;

Закарпатская область – 65;

Запорожская область – 110;

Ивано-Франковская область – 101;

Киевская область – 121;

Кировоградская область – 74;

Луганская область – 6;

Львовская область – 124;

Николаевская область – 89;

Одесская область – 63;

Полтавская область – 56;

Ровенская область – 51;

Сумская область – 47;

Тернопольская область – 98;

Харьковская область – 133;

Херсонская область – 0;

Хмельницкая область – 77;

Черкасская область – 132;

Черновицкая область – 78;

Черниговская область – 81.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 36 027 человек сделали прививку против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности было сделано 27 373 349 прививок.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 386 387 человек.

Напомним, в Украине был обнаружен первый случай штамма коронавируса омикрон. Штамм обнаружили у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19.