За сутки в Украине зафиксировали 2 536 новых случаев ковида, 1 241 человека госпитализировали

36 027 человек сделали прививку.

За сутки в Украине зафиксировали 2 536 новых случаев ковида, 1 241 человека госпитализировали
Фото: ЕРА/UPG

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 536 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 250 детей и 26 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 241 человек. 157 пациентов умерли. Выздоровели 6 690 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 610 687 человек, выздоровели – 3 338 555. От осложнений заболевания умерли 93 262 человека. Всего было проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 497;
  • Винницкая область – 69;
  • Волынская область – 170;
  • Днепропетровская область – 50;
  • Донецкая область – 121;
  • Житомирская область – 123;
  • Закарпатская область – 65;
  • Запорожская область – 110;
  • Ивано-Франковская область – 101;
  • Киевская область – 121;
  • Кировоградская область – 74;
  • Луганская область – 6;
  • Львовская область – 124;
  • Николаевская область – 89;
  • Одесская область – 63;
  • Полтавская область – 56;
  • Ровенская область – 51;
  • Сумская область – 47;
  • Тернопольская область – 98;
  • Харьковская область – 133;
  • Херсонская область – 0;
  • Хмельницкая область – 77;
  • Черкасская область – 132;
  • Черновицкая область – 78;
  • Черниговская область – 81.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 36 027 человек сделали прививку против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы – 24 986 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 386 387 человек, из них получили первую дозу – 14 386 385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872 человека, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности было сделано 27 373 349 прививок.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 386 387 человек.

Напомним, в Украине был обнаружен первый случай штамма коронавируса омикрон. Штамм обнаружили у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где контактировал с больными COVID-19.

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