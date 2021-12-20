В Киеве пройдет фестиваль "Italian Short Film Days"

Показы короткометражек состоятся 20 декабря в кинотеатре «Жовтень»

В Киеве пройдет фестиваль "Italian Short Film Days"

В канун новогодних праздников в Киеве состоится фестиваль «Italian Short Film Days». В рамках кинофестиваля КМКФ “Молодость” презентует 5 короткометражных работ итальянских режиссеров, посвященных празднованию Международного дня короткого метра. Каждый год событие по всему миру празднуют 21 декабря.

Программа:

Феи / Режиссер Лоренцо Паллотта / 2021 / 13’

Цементное строение и голые комнаты. Четыре юных девушки нарушают тишину. Встреча на безлюдной площади и последнее видео перед путешествием в поисках физической и ментальной свободы.

Игра / Режиссер Алессандро Габер / 2020 / 12’

Мужчина и маленькая девочка сидят за кухонным столом. Мы не знаем, кто они и почему здесь. Легкий разговор понемногу изменяется во что-то трагически иное, когда девочка говорит об «игре в счастье», которую «он» заставил ее играть.

Слуги на велосипедах / Режиссер Микеле Граната / 2020 / 15’

Бруно – безработный среднего возраста, отчаянно ищущий работу. Вынужденный жить подработками, чтобы обеспечивать семью, и у него нет выбора, кроме как стать доставщиком пиццы. Купив велосипед на последние сбережения жены, он со временем отдает себе отчет, что никто не готов ему помогать, а единственное, что ему светит – война между бедными.

Чен / Режиссер Джакомо Себастьяни / 2020 / 24’

Чен – молодой одинокий китаец, работающий в Италии с детства. Хотя ему и удалось добиться успеха и оставить в прошлом работу на фабриках, он не чувствует себя реализованным. Поэтому Чену придется принять решение между рабочим азартом и желанием связаться с равными ему.

Белый / Режиссер Антонио Корсини / 2020 / 13’

Уильям – богатый проблемный подросток, который в свободное время устраивает собачьи бои вместе с группой забияк, которых он считает друзьями. Когда он раскрывает свое происхождение девушке, в которую влюблен, все меняется.

Мероприятие организовано в кооперации с Посольством Итальянской Республики в Киеве, Итальянским институтом культуры в Украине и Итальянским центром короткого метра. Показ состоится 20 декабря в кинотеатре Жовтень.

Напомним, гран-при юбилейной "Молодости"-2021 получила лента "Становясь Моной" режиссера Сабине Люббе Баккер.

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