Детское "Евровидение-2021" выиграла представительница Армении

14-летняя украинка Елена Усенко заняла шестое место.

Детское "Евровидение-2021" выиграла представительница Армении
Переможниця дитячого "Євробачення-2021" Малена
Фото: panorama.am

Победительницей детского песенного конкурса "Евровидения-2021", завершившегося в Париже, стала участница от Армении Малена.

Украинка Елена Усенко заняла шестое место со 125 баллами, опередив участницу из РоSSии на 1 балл. Девочка выступила под 12 номером с авторской песней "Важіль", информирует Суспильне.

Представительница Армении набрала 224 балла по итогам оценок профессионального жюри и онлайн-голосования зрителей. Малена выступила под девятым номером с песней "Qami, qami" (Ветер, ветер). Выступление 14-летней певицы сопровождало яркое световое шоу, в нем участвовал танцевальный ансамбль. Следовательно, следующее "Детское Евровидение-2022" состоится в Армении.

Второе место заняла Польша (218 баллов), третье – Франция (187 баллов). Также в первую пятерку попали Грузия (163 балла) и Азербайджан (151 балл). Всего в конкурсе приняли участие певцы и коллективы из 19 стран.

Детское Евровидение впервые было проведено в 2003 году. Украина принимает участие в конкурсе с 2006 года. С тех пор Украина однажды победила (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).

Напомним, что украинец Александр Балабанов на детском Евровидении-2020 стал седьмым, а победила тогда француженка Valentina.

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