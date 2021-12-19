В центре Мариуполя упала новогодняя елка
Обошлось без пострадавших.
Сегодня, 19 декабря, около 17:00 на Театральной площади в центре Мариуполя упала главная городская елка.
По словам очевидцев, это произошло из-за сильного ветра, сообщает місцеве видання 0629.
Момент падения елки зафиксировала камера видеонаблюдения "Формат".
Очевидцы рассказали, что упала верхушка елки, при этом она продолжала светиться.
"К счастью, никто не пострадал. Однако некоторые гулявшие поблизости горожане начали воровать елочные украшения", - сообщает издание.
Предварительно известно, что сломалась конструкция елки. Для демонтажа конструкции приехал автокран, но у водителя возникли проблемы с парковкой на площади.
В 18:00 на Театральную площадь прибыла специальная комиссия, которая должна установить причину инцидента.
Главную елку Мариуполя начали устанавливать 11 декабря. Новогодние огни на ней зажгли ночью на 19 декабря.
Ранее сообщалось, что в поселке Романов Житомирской области новогодняя елка во время установки упала вместе с человеком на верхушке. Мужчину спасла страховка, но он поцарапал лицо и получил ушиб.