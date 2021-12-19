В центре Мариуполя упала новогодняя елка

Обошлось без пострадавших.

Сегодня, 19 декабря, около 17:00 на Театральной площади в центре Мариуполя упала главная городская елка.

Фото: 0629.com.ua

По словам очевидцев, это произошло из-за сильного ветра, сообщает місцеве видання 0629.

Момент падения елки зафиксировала камера видеонаблюдения "Формат".

Очевидцы рассказали, что упала верхушка елки, при этом она продолжала светиться.

Фото: 0629.com.ua

"К счастью, никто не пострадал. Однако некоторые гулявшие поблизости горожане начали воровать елочные украшения", - сообщает издание.

Предварительно известно, что сломалась конструкция елки. Для демонтажа конструкции приехал автокран, но у водителя возникли проблемы с парковкой на площади.

В 18:00 на Театральную площадь прибыла специальная комиссия, которая должна установить причину инцидента.

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Главную елку Мариуполя начали устанавливать 11 декабря. Новогодние огни на ней зажгли ночью на 19 декабря.

Ранее сообщалось, что в поселке Романов Житомирской области новогодняя елка во время установки упала вместе с человеком на верхушке. Мужчину спасла страховка, но он поцарапал лицо и получил ушиб.

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